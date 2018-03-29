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Spor

Menemen Belediyespor iddialı hazırlanıyor

İZMİR, (DHA) TFF 2

29 Mart 2018 15:12

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta takipçisi Hatayspor\'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, cumartesi günü konuk edeceği Sivas Belediyespor maçına iddialı hazırlanıyor.
Teknik direktör Suat Kaya, kalan 6 haftada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini belirterek, \"Artık her maç bizim için final. Sivas Belediyespor iyi bir takım, hedefi olan bir camia. O nedenle dikkatli olmalıyız. Sahamızda çok başarılı sonuçlar aldık. Taraftarımızın desteği ile bir engeli daha aşmak istiyoruz\" dedi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Semih mücadelede forma giyemeyecek. 

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