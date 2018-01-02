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Spor

Menemen Belediyespor, Hakkı'yı Darıca Gençlerbirliği'ne kiraladı

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, genç golcüsü Hakkı Yıldız'ı kiraladı

02 Ocak 2018 15:01

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, genç golcüsü Hakkı Yıldız\'ı kiraladı.
Devre arası hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan gurbetçi oyuncunun sezon sonuna kadar Darıca Gençlerbirliği forması giyeceği öğrenildi. Gençlerbirliği\'nden sağ bek Utku, Bugsaşspor\'dan golcü Yıldıray, Amed Sportif\'ten forvet Murat ve Niğde Belediyespor\'dan kanat oyuncusu Ömer\'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin, birer stoper ve orta saha oyuncusu alıp takviye çalışmalarını noktalayacağı belirtildi. 

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