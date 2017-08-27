Menemen Belediyespor gol şovla başladı

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk maçında sahası bakımda olduğu için Bergama 14 Eylül Stadı\'nda ağırladığı Kocaeli Birlikspor\'u 4-1\'le geçen Menemen Belediyespor, taraftarlarına umut verdi.

Şu ana kadar 16 futbolcu transfer etmesine rağmen, ilk 11\'de geçen sezonki kadrodan 8 oyuncuya forma veren Teknik Direktör Suat Kaya, rahat bir galibiyetle sezona başlamanın önemli olduğunu söyledi. Geçen sezon play off çeyrek finalinde elendiklerini hatırlatan Kaya, \"Bu sezon da hedefimiz zirve. İyi bir başlangıç oldu, 33 final maçımız kaldı\" diye konuştu.

Bu galibiyetin mutluluk verici olduğunu ancak abartılmaması gerektiğini sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, \"Kocaeli Birlikspor dağılmış bir takım. Elbette rakibimizi küçümsemiyoruz ama zorluk seviyesi daha yüksek maçlar oynayacağız. Şimdilik 3 puanın tadını çıkaralım, bayrama mutlu girelim. Yapacak çok işimiz var\" dedi.

Suat Kaya, transfer çalışmalarının süreceğini de sözlerine ekledi. 8 Eylül\'e kadar 1 ya da 2 oyuncuyu daha kadrolarına dahil etmek istediklerini anlatan Kaya, \"Halen eksik gördüğüm bölgeler var. Bol alternatifli bir kadromuz olacak\" dedi.



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