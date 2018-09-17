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Spor

Menemen Belediyespor fırtına gibi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle 3 puanla dönen Menemen Belediyespor fırtına gibi esmeye devam ediyor

17 Eylül 2018 17:15

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Tokatspor deplasmanından 1-0\'lık galibiyetle 3 puanla dönen Menemen Belediyespor fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Fatih Karagümrük ve Darıca Gençlerbirliği\'nin ardından Tokatspor sınavını da kayıpsız geçen sarı lacivertliler 3\'te 3 yapıp liderliğini korudu. Tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atan İzmir ekibinde teknik direktör Suat Kaya zirveyi bırakmaya niyetlerinin olmadığını söyledi. 
Son 2 sezondur şampiyonluğu son anda kaçırdıklarını ifade eden Kaya, \"Elbette konuşmak için çok erken ancak takımımın gösterdiği performans ve istek bizi çok mutlu ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Geride kalan 3 haftada gerekeni yaptık. Önemli olan sezon sonuna kadar istikrarımızı korumak. Maraton çok zorlu geçecek. Biz her müsabakamızı ciddiyetle oynayacağız\" dedi.
Menemen Belediyespor bu hafta evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak.  
 

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