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Spor

Menemen Belediyespor, Fethiyespor deplasmanında

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tuzlaspor'a 4-0 yenilerek liderliği kaybeden Menemen Belediyespor, yarın ligde henüz galibiyeti bulunmayan Fethiyespor'a konuk olacak

06 Ekim 2018 14:38

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Tuzlaspor\'a 4-0 yenilerek liderliği kaybeden Menemen Belediyespor, yarın ligde henüz galibiyeti bulunmayan Fethiyespor\'a konuk olacak.
İlçe Stadı\'nda Mustafa Hakan Belder\'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Ev sahibi Fethiyespor\'da eksik bulunmazken, konuk Menemen\'de kırmızı kart cezalısı stoper Veli Çetin karşılaşmada forma giyemeyecek. 
Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş, son sırada olmayı hak etmediklerini belirterek, \"Menemen Belediyespor güçlü bir takım. Ancak biz de artık çıkışa geçmek istiyoruz. Rakibimizi yenip zor günleri geride bırakacağız\" dedi. Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya ise Tuzlaspor mağlubiyetini unutturacaklarını belirterek, \"Hedefimiz şampiyonluk. Fethiye\'den 3 puanla döneceğiz\" dedi. 

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