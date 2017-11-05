Menemen Belediyespor evinde kral

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu 4-0 yenip zirve yarışından kopmayan Menemen Belediyespor, Bergama 14 Eylül Stadı\'nda rakip tanımıyor. İlçe Stadı\'ndaki tadilat nedeniyle iç saha maçlarını Bergama\'da oynayan sarı-lacivertliler burada 6\'da 6 yaparak taraftarını mest etti. Menemen Belediyespor, Bergama\'da Kocaeli Birlikspor\'u 4-1, İnegölspor\'u 5-1, Amed Sportif ve Hatayspor\'u 1-0, Kastamonuspor 1966\'yı 2-1 ve son olarak da Mersin\'i 4-0 yendi.

İç sahada alınan başarılı sonuçları sürdüreceklerini belirten Teknik Direktör Suat Kaya, \"Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalmayacağız. İyi bir ivme yakaladık\" dedi. Mersin karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, \"Rakibin konumuna ve duruma bakmadan oyunumuzu oynadık. Oradaki gencecik futbolculara saygı duyduk\" diye konuştu. İzmir ekibi gelecek hafta Sivas Belediyespor deplasmanında ter dökecek.