Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

STAT: Menemen Tahir Şahin

HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Ogün Kamacı (xx), Musa Murat Emre (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx) - Semih (xx), Veli (xx), Cihan (xx), Yasin (xx), Murat (xxx) (Dk. 87 Jiyan), Taşkın (xxx) (Dk. 73 Ardahan xx), Samet Günhan (xx), Tayfun (xx), Samed Ali (xxxx) (Dk. 83 Alberk), Kerem (xx)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xx) - Berat (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 86 Rıdvan), Emrah (x) (Dk. 80 Bulut x), Erçin (x) (Dk. 63 Caner xx), Fatih Selimhan (xx), Alaettin Batuhan (xx), Ahmet Kaan (xx), Mehmet Atik (xx), Ömer (xx), Mehmet Bektaş (xx)

GOLLER: Dk. 38 ve 74 Tayfun, Dk. 53 Samed Ali (Menemen Bld)

SARI KARTLAR: Fatih Selimhan, Ahmet Kaan (Etimesgut Bld), Cihan, Tayfun (Menemen Bld)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Bucaspor\'u farklı yenerek liderliği ele geçiren Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor engelini de 3 golle aşarak koltuğunu korudu: 3-0. Tahir Şahin Stadı\'ndaki maçın gollerini 38 ve 74\'üncü dakikalarda Tayfun ile 53\'üncü dakikada Samed Ali attı. Bu sezon iç sahada oynadığı 9 maçı da kazanan, 4 maçtır rakiplerine puan kaptırmayan sarı-lacivertli ekip bu skorla 38 puana ulaştı.

7\'nci dakikada Menemenli Taşkın\'ın sağ kanattan ortası kafalardan sekip son olarak Veli\'nin önünde kaldı. Veli\'nin şutu üstten auta çıktı.

16\'ncı dakikada gelişen Etimesgut atağında Mehmet Bektaş sol kanattan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Bayram topu son anda kontrol etti.

38\'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Semih sağ kanattan ortaladı, karambolde topa son olarak Tayfun dokunup topu filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

53\'üncü dakikada fark 2\'ye çıktı. Taşkın\'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu arka direkte Samed Ali kafayla ağlara yolladı: 2-0.

74\'üncü dakikada Menemenli Yasin\'in sağ kanattan ortasında Tayfun, altıpas içinde kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

85\'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında Mehmet Bektaş\'ın ceza sahasına girip şutunu kaleci Bayram ayaklarıyla uzaklaştırdı. Maç 3-0 sonuçlandı.