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Spor

Menemen Belediyespor emin adımlarla ilerliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

29 Ocak 2018 14:57

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Sarıyer\'i 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, evinde 10\'da 10 yaparak büyük bir başarı elde etti. Bergama 14 Eylül ve İlçe Stadı\'nda oynadığı maçlarda hiç fire vermeyen sarı-lacivertliler, Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonu 1966, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor ve Sarıyer müsabakalarında 30 puan topladı. İç sahada 24 kez fileleri sarsan İzmir ekibi, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. Teknik Direktör Suat Kaya, her geçen hafta maçların zorluk seviyesinin arttığını belirterek, \"Şu an her şey iztediğimiz gibi gidiyor. Ancak çok dikkatli olmalıyız. Çizgimizi bozmayacağız\" dedi.
Menemen Belediyespor taraftarına övgüler yağdıran Kaya, \"Avrupa liglerinde en başarılı iç saha performansını gösteren takımlardan biriyiz. Taraftarımız bize müthiş bir destek veriyor. Belediyemiz çok güzel bir stat yaptı. İkinci devre çok çetin geçecek. Grupta şampiyonluk yarışında 4 takım kıyasıya mücadele ediyor. Alttakilerin de zirve şansı var. Biz kendi işimize bakacağız. Sezon sonunda gülen taraf olmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.
Bu hafta İnegölspor deplasmanına gideceklerini hatırlatan Suat Kaya, \"İnegöl\'de de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Deplasmanlarda da kayıp yaşamak istemiyoruz\" yorumunu yaptı.

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