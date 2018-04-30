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Spor

Menemen Belediyespor büyük fırsat tepti

İZMİR, (DHA) TFF 2

30 Nisan 2018 14:36

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor\'la 4-4 berabere kalan Menemen Belediyespor, şampiyonluk için büyük fırsatı kaçırsa da son hafta öncesi umudunu sürdürdü.
Lider Hatayspor\'u 2 puan geriden takip eden Sarı-lacivertliler, rakibinin Amed Sportif\'le berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiremedi, bitime 1 hafta kala ilk sıraya yerleşemedi. Ankara\'da ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Menemen Belediyespor avantajını koruyamayıp taraftarını kahretti. Maçın 84. dakikasında da 4-3 öne geçen İzmir ekibi 86\'da yediği golle hayati önem taşıyan galibiyete uzanamadı. Son haftaya 71 puanla ikinci sırada giren sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ve 1. Lig hedefine uzanması için tek yol kaldı.
Bu hafta evinde Eyüpspor\'u ağırlayacak sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, 73 puanlı lider Hatayspor\'un sahasında şampiyonluk şansı süren 70 puandaki Afjet Afyonspor\'a puan kaybetmesini bekleyecek. Hatayspor, Afyon\'a yenilir ya da rakibiyle berabere kalırsa, Menemen Belediyespor galip geldiği takdirde adını 1. Lig\'e yazdıracak. Menemen Belediyespor, iddiasız Eyüpspor\'u yenemezse Kırmızı Grup\'ta mutlu sona Hatayspor veya Afyonspor ulaşacak. İkili averajı rakibinden iyi olan Afyonspor, Menemen\'in kayıp yaşaması halinde Hatay deplasmanında 3 puanla dönerse 1. Lig\'e yükselecek. Hatayspor ise galibiyet halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın kupayı havaya kaldıracak. 

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