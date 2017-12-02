Menemen Belediyespor Bucaspor'u ağırlıyor

İZMİR, (DHA) -TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor yarın İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Menemen Tahir Şahin Stadı\'nda Hamit Basık\'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Ev sahibi Menemen Belediyespor\'da kart cezalısı orta saha Murat ile sakatlıkları süren stoper Gökhan Sinanoğlu ve Serdar Deniz maçta forma giyemeyecek. Konuk Bucaspor ise cezalı golcüleri Burak ve İlyas\'ın yanı sıra sakat sol beki Emre Özkan\'dan yoksun olarak sahaya çıkacak.

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, 2015-2016 sezonunda görev yaptığı Bucaspor\'u yenip zirve iddialarını sürdüreceklerini söyledi. Evlerinde 7\'de 7 yaptıklarını belirten Kaya, \"Bucaspor\'un bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Çok zorlu bir maça çıkacağız, taraftarımıza bir galibiyet daha armağan etmek istiyoruz\" dedi. Bucaspor\'un çalıştırıcısı Mehmet Bulut da İzmir\'e yakışan bir maç olacağını ifade ederek, \"En işi şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Önemli eksiklerimiz var ancak mazeret üretmeyeceğiz. İyi sonuç alacağız\" dedi.

İki takımın muhtemel kadroları şu şekilde:

MENEMEN BELEDİYESPOR

Bayram - Semih, Veli, Cihan, Yasin, Alberk, Samet Günhan, Taşkın, Mustafa, Tayfun, Samed, Ali BUCASPOR

Hüseyin - Sancar, Veli, Emre Toraman, Abdullah, İbrahim, Emin, Saruhan, Onur, Alpay, Hasan.