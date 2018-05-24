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Spor

Menemen Belediyespor, Bayram'ı bırakmıyor

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig'de teknik direktör Suat Kaya ile yola devam kararı alan Menemen Belediyespor, sözleşmesi ay sonunda bitecek kalecisi Bayram Olgun'la yeniden anlaşmak için harekete geçti

24 Mayıs 2018 15:35

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'de teknik direktör Suat Kaya ile yola devam kararı alan Menemen Belediyespor, sözleşmesi ay sonunda bitecek kalecisi Bayram Olgun\'la yeniden anlaşmak için harekete geçti. 
Suat Kaya\'nın, 2 sezondur kaleyi koruyan deneyimli eldivenin takımda kalmasını istediği, yönetimin hafta sonunda Bayram\'la görüşme yapacağı bildirildi. Sarı-lacivertlilerde hiçbir sorun yaşamayan Bayram\'ın da yoluna İzmir ekibiyle devam etmeyi düşündüğü ifade edildi. Menemen\'e 2016-17 sezonunda transfer olan Bayram, 52 resmi müsabakada görev yaptı.

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