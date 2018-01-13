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Spor

Menemen Belediyespor Aytaç'la anlaştı

İZMİR, (DHA) TRANSFERDE şu ana kadar 5 futbolcuyla sözleşme imzalayan 2

13 Ocak 2018 15:38

İZMİR, (DHA)

TRANSFERDE şu ana kadar 5 futbolcuyla sözleşme imzalayan 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, bir takviye daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Pendikspor\'da görev yapan Aytaç Deniz ile anlaşmaya vardı. Sol kanatta görev yapan tecrübeli futbolcu ile 1.5 yıllık mukaveye yapıldığı bildirildi.
Futbola Bucaspor\'da başlayan deneyimli oyuncu, Şirinyerspor, Orhangazi Belediyespor, Kahramanmaraşspor ve Fethiyespor\'da görev aldı. Bu sezonun ilk yarısında Pendikspor\'la 13 lig, 1 de kupa maçına çıkan Aytaç, 1 kez fileleri sarstı.

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