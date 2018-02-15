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Spor

Menemen Belediyespor Afyonspor'a odaklandı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

15 Şubat 2018 14:58

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Amed Sportif\'i deplasmanda 1-0 yenip zirve yarışını bırakmayan Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği 1 puan önündeki lider Afjet Afyonspor\'a kilitlendi.
Teknik direktör Suat Kaya, Amed Sportif maçında iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, \"Artık bu karşılaşma geride kaldı. Pazar günü sezonun en kritik maçlarından birine çıkacağız. Sahamızda oynadığımız 11 maçı da kazandık. Sıra Afjet Afyonspor\'a geldi. Rakibimizi yenip liderliği geri alacağız\" dedi.
Şampiyonluk yarışının çok çetin geçtiğine değinen Suat Kaya, \"Tüm ipler bizim elimizde. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız takdirde hedefimize ulaşırız. Tüm taraftarımızdan destek bekliyoruz\" diye konuştu.
Grupta Afyonspor\'un 51, Menemen\'in 50 puanı bulunuyor. İzmir ekibinde Afyonspor maçı öncesi iki bek cezalı duruma düştü. Amed Sportif müsabakasında sarı kart gören sağ bek Semih ile sol bek Yasin pazar günü forma giyemeyemecek. Cezası biten golcü Samed Ali ise görev alabilecek.

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