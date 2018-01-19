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Spor

Menemen Belediyespor, 2'nci yarıyı Kocaeli'nde açıyor

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 38 puanla lider tamamlayan Menemen Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında yarın Kocaeli Birlikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek

19 Ocak 2018 16:12

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk devreyi 38 puanla lider tamamlayan Menemen Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında yarın Kocaeli Birlikspor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Alparslan Türkeş Stadı\'nda Batuhan Gültek\'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Kocaeli\'de görev yapamayacak.
Teknik direktör Suat Kaya, çok iyi bir ara dönem geçirdiklerini belirterek, \"Yeni transferlerimizle gücümüze güç kattık. Devreye lider girdik. Amacımız sezon sonuna kadar performansımızı sürdürüp şampiyonluk kupasını İzmir\'e getirmek\" dedi. 
Bu maç öncesi Kocaeli Birlikspor, 5 puanla 17\'nci basamakta yer alıyor. 

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