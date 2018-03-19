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Spor

Menemen Belediyespor - Tokatspor: 2-0

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Barkın Güdü (xx), Hakan Yoldaş (xx) MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Cihan (xxx), Veli (xx), Yasin (xx), Murat (xx), Samet Günhan (xxx) (Dk

19 Mart 2018 00:05

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Barkın Güdü (xx), Hakan Yoldaş (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Cihan (xxx), Veli (xx), Yasin (xx), Murat (xx), Samet Günhan (xxx) (Dk. 84 Ardahan), Taşkın (xx), Mustafa (xxx), Kerem (xx) (Dk. 81 Ozan), Samed Ali (xxx) (Dk. 89 Yıldıray)
TOKATSPOR: Akın (x) - Hakan (xx), Muhammed (xx), Emin (xx), Mehmet (xx), Yaşar (x) (Dk. 75 Bekir), Ömercan (xx), Ercüment (x) (Dk. 68 Teoman), Nezir (x) (Dk. 82 Recep), Alperen (xx), Enes (xx)
GOLLER: Dk. 32 ve Dk. 66 Samed Ali (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Samet Günhan, Veli  (Menemen Belediyespor), Nezir, Ercüment, Hakan (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor evinde Tokatspor\'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçın 32. dakikasında golcüsü Samed Ali ile öne geçen sarı-lacivertliler 66\'da yine aynı oyuncunun ayağından 2\'nci golü bulup rahatladı. Bu sonuçla puanını 61\'e yükselten Menemen Belediyespor, 27. haftayı takipçisi Hatayspor\'un 2 puan önünde lider tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Tokatspor atağından Hakan ortaladı, Yaşar vurdu. Top Veli\'nin sırtına çarpıp kornere çıktı.
6. dakikada Mustafa\'nın soldan ortaladığı topu Kerem ıskaladı. Pozisyonun devamında arka direkte Samed Ali şutunu çekti. Kaleci Akın meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada ev sahibi Menemen Belediyespor golü buldu. Mustafa\'nın sağ kanattan ortaladığı topa Samed Ali kafayı vurdu, takımını öne geçirdi: 1-0.
60. dakikada Samet Günhan\'ın pasında topla buluşan Kerem voleyi vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
63. dakikada Hakan sağdan ortaladı, Nezir\'in kafa vuruşunda kaleci Bayram topu köşeden çeldi.
66. dakikada Menemen Belediyespor golleri ikiledi. Kerem\'in şutunda kaleci Akın\'dan dönen topu Samed Ali tamamladı: 2-0.
86. dakikada Recep\'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Teoman\'ın yerden vuruşunda top yandan auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Menemen Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırdı.

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