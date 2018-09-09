Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 5-1

Gökay ÖZALP / MENEMEN (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Gürcan Dönmez (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xx) (Dk. 19 Amir xxx) - Semih (xxx), Alberk (xxx), Veli (xx), Mert (xx), Taşkın (xxx), Samet (xxx), Umut (xx) (Dk. 74 Murat xx), Mustafa (xxx), Okan (xx) (Dk. 66 Serhat xxx), Ali (xxxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (x) - Kemal (xx), Adem (x) (Dk. 80 Ahmet x), Raşit (x) (Dk. 53 Görkem x), Bünyamin (x) (Dk. 24 Servan x), Aytaç (xx), Uğur (xx), Abdullah (xx), Eren (xx), Tuncay (x), Coşkun (x)

GOLLER: Dk. 5 Samet, Dk. 45+2 - Dk. 49 Ali, Dk. 70 Mustafa, Dk. 85 Serhat (Menemen Bld) - Dk. 14 Abdullah (Darıca GB)

SARI KARTLAR: Mert, Taşkın (Menemen Bld) - Coşkun, Servan (Darıca GB)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona deplasmanda Fatih Karagümrük\'ü 1-0 yenerek başlayan Menemen Belediyespor, evinde Darıca Gençlerbirliği\'ni gol yağmuruna tuttu: 5-1. Cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı maçta farkı giden sarı lacivertliler 2\'de 2 yaptı. Karşılaşmada gol perdesini 5\'inci dakikada Samet açarken, Darıca 14\'te Abdullah\'la eşitliği yakaladı. Ancak 45+2 ve 49\'uncu dakikalarda sahneye çıkan Ali skoru 3-1 yaptı. Sarı lacivertliler 70\'te Mustafa ve 85\'te Serhat\'ın sayılarıyla 3 puana çok raha uzandı.

5\'inci dakikada ev sahibi Menemen Belediyespor öne geçti. Umut\'un pasına hareketlenen Samet ser vurdu, kaleci Ercüment çaresiz kaldı: 1-0.

14\'üncü dakikada skora denge geldi. Menemen savunmasının kısa pasında topla buluşan Abdullah, ceza sahası dışından bekletmeden vurdu: 1-1.

45+2\'nci dakikada Menemen Belediyespor bir kez daha üstünlük sayısını buldu. Mustafa\'nın orta sahadan attığı topu iyi kontrol eden Ali\'nin şutu fileleri sarstı: 2-1.

49\'uncu dakikada Menemen golleri üçledi. Seri çalımlarla önünü boşaltan Umut topu müsait durumdaki Ali\'ye aktardı. Ali ser bir vuruşla kensinin iki takımının üçüncü golüne imza attı: 3-1.

70\'inci dakikada Menemen farkı 3\'e çıkardı. Taşkın\'ın ara topuna hareketlenen Mustafa kaleci Ercüment ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 4-1.

85\'inci dakikada Menemen Belediyespor 1 gol daha buldu. Serhat ceza sahası dışından topu ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 5-1.