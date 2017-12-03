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Spor

Menemen Belediyespor - Bucaspor: 5-1

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA) STAT: Tahir Şahin HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Oğuz Akyüz (xx) MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Cihan (xx), Veli (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa (xx) (Dk

03 Aralık 2017 22:56

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

STAT: Tahir Şahin
HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Oğuz Akyüz (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Cihan (xx), Veli (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 8 Tayfun xx), Samet Günhan (xx), Yasin (xxx), Semih (xxx), Ardahan (xx) (Dk. 85 Jiyan), Samed Ali (xxx), Kerem (xxx) (Dk. 79 Alberk)
BUCASPOR: Hüseyin (x) - Onur (xx), İbrahim (x) (Dk. 46 Alpay x), Atakan (x), Ömer (x), Enes (x) (Dk. 46 Emin x), Uğurcan (x), Abdullah (xx), Sancar (x), Saruhan (x), Deniz (x) (Dk. 67 Hasan)
GOLLER: Dk. 6 Mustafa, Dk. 44 ve Dk. 90 artı 3 Samed Ali, Dk. 55 (Pen.) ve Dk. 76 Kerem (Menemen Belediyespor), Dk. 74 Saruhan (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Ardahan (Menemen Belediyespor), Hüseyin (Bucaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor\'u konuk eden Menemen Belediyespor, rakibini 5-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Rakipleri Keçiörengücü, Afyonspor ve Hatayspor\'un puan kaybettiği çok iyi değerlendiren Menemen Belediyespor 35 puana ulaştı. Bucaspor ise 10 puanda kaldı.
6. dakikada Menemen Belediyespor öne geçti. Soldan Yasin\'in ortasında arka direkte topa ayak koyan Mustafa topu ağlara gönderdi. Mustafa gol pozisyonunda sakatlandı. ol arka adalesinden sakatlık geçiren Mustafa oyuna devam edemedi ve sahayı sedye ile terk etti.
19. dakikada Taşkın orta sahadan aldığı topla Bucaspor yarı alanına kadar gelip şutunu çekti. Uğurcan\'dan dönen topu Kerem tamamlamak istedi, top auta çıktı.
44. dakikada Menemen golleri ikiledi. Yasin\'in pasında topu iyi kontrol eden Samed Ali düzgün bir vuruşla skoru 2-0\'a getirdi.
55. dakikada orta sahadan aldığı topla Bucaspor ceza sahasına giren Kerem, kaleci Hüseyin tarafından düşürüldü. Hakem Hamit Baskın tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kerem farkı 3\'e çıkardı: 3-0.
74. dakikada Bucaspor farkı 2\'ye indirdi. Uğurcan\'ın pasında topla buluşan Saruhan köşeyi gördü: 3-1.
76. dakikada Menemen Belediyespor 4\'üncü golü buldu. Veli\'nin sol çaprazdan ortasında Kerem kafayla topu filelere gönderdi: 4-1.
90 artı 3. dakikada Bayram\'ın defaj atışında topla buluşan Samed Ali plase vuruşla skoru belirledi: 5-1.

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