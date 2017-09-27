Menemen Belediyespor - Amed Sportif: 1-0

Cevdet ŞEN / BERGAMA, (DHA)
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Engin Erdem (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Veli (xx), Gökhan Sinanoğlu (xx) (Dk. 54 Cihan xx), Yasin (xx), Murat (xx), Samet Günhan (xx), Mustafa (xx), Taşkın (xxx), Samed Ali (xxx) (Dk. 84 Ardahan), Gökhan Ünal (xx) (Dk. 46 Kerem xx)
AMED SPORTİF: Zülküf (x) - Mazlum (x) (Dk. 53 Selçuk xx), Şahin (x), Erdi (xx), Oğuz (x), Okan (x), İlter (x) (Dk. 52 Murat x), Ercan (xx), Mehmet Sıddık (x), Tahir (xx), Abdullah (x) (Dk. 74 Emin x)
GOLLER: Dk. 47 (P) Taner (Menemen Bld)
SARI KARTLAR: Yasin, Gökhan Sinanoğlu, Samed Ali, Kerem (Menemen Bld) - Mazlum, Erdi, Mehmet Sıddık, Ercan (Amed Sportif)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk 4 maçını kayıpsız geçip liderlik koltuğuna yerleşen Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Amed Sportif engelini de aştı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakayı 47\'nci dakikada Taşkın\'ın penaltı golüyle kazanan İzmir temsilcisi, 5\'te 5 yapıp 15 puanla ilk basamaktaki yerini korudu.
29\'uncu dakikada konuk ekipte Abdullah\'ın sağ kanattan ortaladığı topa Tahir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
41\'inci dakikada Oğuz\'un pasında topla buluşan Abdullah\'ın şutunda top dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz sonuçlandı.
47\'nci dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazandı. Erdi\'nin Kerem\'i düşürmesiyle Hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Taşkın fileleri sarstı: 1-0
70\'inci dakikada gelişen Menemen atağında Mustafa sağdan topu ceza alanına gönderdi. Amed Sportifli Şahin\'in ters kafa vuruşunda kaleci Zülküf meşin yuvarlağı son anda köşeden çeldi.
Maçta başka gol olmayınca, mücadele 1-0 sona erdi.