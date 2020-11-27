Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Aksoy'un görevden uzaklaştırılması sonrası belediye başkan yardımcısı yerine görev yapacak.

İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

İzmir'in Menemen ilçesinde başlatılan soruşturmada aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerin de bulunduğu toplamda 29 kişi geçen gözaltına alınmıştı.. Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edilmiş ve savcılık, Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tahliyesini istemişti. Fakat mahkeme, Aksoy hakkında tutuklama kararı vermişti.