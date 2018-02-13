Menemen, Amed Sportif'e konuk

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Belediyespor\'u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdüren Menemen Belediyespor yarın Amed Sportif\'e konuk olacak. Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi\'nde saat 12.00\'de başlayacak müsabakada Gürel Uzuner düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncusu Samed Ali Kaya sarı kart cezası yüzünden Diyarbakır deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Suat Kaya, Sancaktepe galibiyetiyle moral bulduklarını ve seri başlatacaklarını belirterek, \"Şampiyonluk yolunda zor bir maça çıkacağız. Ancak mutlak galibiyet hedefliyoruz. Artık kolay karşılaşma yok. Elimizden gelenin en iyisini yapıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz\" dedi. İzmir ekibi bu maç öncesi 47 puanla 2\'nci sırada yer alırken, 24 puanı bulunan Amed Sportif 12\'nci basamakta.