Mendil satan 10 çocuğun ailesine ceza

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü 15 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında yaptığı uygulamada, mendil satan, araba camı silen, yaya ve sürücüleri taciz eden, kağıt toplayan ve tartıcılık yapan 10 çocuğun ailesine cezai işlem uyguladı.

Emniyet Müdürlüğü yaz dönemlerinde artan çocuk suçlarına engel olmak için yaptığı çalışma kapsamında il genelinde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yaptı. Bu çalışmalar kapsamında 10 çocuğun ailesine \'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali\' suçundan işlem yapıldı. Ailelere Kabahatlar Kanunu\'na göre para cezası verildi.