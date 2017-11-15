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Menderes’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes İlçesi’nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda 1 kilo 101 gram esrar ele geçirildi

15 Kasım 2017 18:37

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes İlçesi’nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda 1 kilo 101 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki mahallede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Mahallesi’nde telefon satışı üzerine dükkanı bulunan İ.T.’nin evinde ve iş yerinde yapılan aramada 991 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 695 Euro, 65 Dolar ve 1465 TL bulundu. Orta Mahalle\'de motor tamirciliği yapan A.O.’nun işyerinde yapılan aramada ise 110 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ve A.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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