Menderes'te orman yangını

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ilçesinde, çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Ataköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter, 1 uçak ve 4 arazöz alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
2 dekarlık alanın zarar gördüğü yanının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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