-MENDERES YENİ DAMADI VERMİYOR DENİZLİ (A.A) - 28.06.2011 - Denizli Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Yönetim Şube Müdür Vekili Doğan Tufan, 6 gün önce Büyük Menderes Nehri'ne düşen otomobildeki yeni evli çiftten kaybolan damat Birol Baskın'ı bulmak için yapılan çalışmalar kapsamında nehrin suyunun azaltıldığını bildirdi. Tufan, aramanın altıncı gününde kazanın meydana geldiği Sarayköy ilçesi Köprübaşı köyü yakınlarında yeniden arama çalışmasına başladıklarını söyledi. Tufan, Denizli, İzmir ve Aydın AFAD ekiplerinin olayın gerçekleştirdiği yerden itibaren botla 2, nehrin içinde 2, nehir kenarında 4, Kabaağaç köprüsü üzerinde 2, Feslek regülatörü üzerinde 5 olmak üzere toplam 15 kişinin sabahın erken saatlerinden itibaren arama çalışmalarına başladığını kaydetti. Çalışmaların kolaylaştırılması adına nehrin suyunun dün akşam 20.00'den itibaren azaltıldığını ifade eden Tufan, ''Nehrin suyunun kesilmesinin ardından nehirdeki su bir metreye kadar çekildi. Çalışmalarımıza bugün Ankara'dan gelecek Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) de katılacak. Aydın Bölge Jandarma Komutanlığına ait helikopter de havadan arama çalışması yapacak. Çalışmalar kapsamında Aydın'ın Koçarlı ilçesi çıkışına cuma akşamı nehir içerisine güvenlik ağı çektik. Çekilen güvenlik ağına takılanlar sürekli olarak kontrol ediliyor'' dedi. Tufan, damadın bulunamaması halinde arama çalışmalarına gece de devam edileceğini sözlerine ekledi. İzmir'den Denizli'ye aile ziyarete giden yeni evli çiftin bulunduğu otomobil, 6 gün önce Sarayköy ilçesi yakınlarında virajı alamayarak Büyük Menderes Nehri'ne düşmüş, Nilay Baskın otomobilden çıkıp yüzerek kurtulmuş, eşi Birol Baskın ise kaybolmuştu.