Menderes Nehri'nde cesedi bulanan kadın toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Menderes Nehri\'nde cesedi bulunan Rahime Yüce (42), toprağa verildi.

Yıldıztepe Mahallesi, Çakıcı Sokak\'taki evinden geçen 12 Aralık\'ta çıkan 2 çocuk annesi Rahime Yüce\'den bir daha haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmada Yüce\'nin en son Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Yüce\'nin nehre atlayarak, intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı \'Kurbağa Adamlar\' ekibi sevk edildi. Ekibin, Menderes Nehri\'nde gerçekleştirdiği aramada Yüce bulunamadı. Arama çalışmaları, nehrin alt bölgesinde Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nazilli Arama Kurtarma (NAKUT) ve polis ekipleri tarafından sürdürülürken, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri de çalışmalara katılarak, destek verdi.

Aramalar sürerken, 19 gün sonra nehir kenarında avlanan Atça Avcılık Kulübü üyeleri, Yüce\'nin suda cesedini görüp, jandarma ve polise bildirdi. Rahime Yüce\'nin sudan çıkarılan cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cenaze, yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Rahime Yüce için bugün öğle Nazilli Koca Cami\'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu, Rahime Yüce\'nin eşi Metin Yüce, çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüce\'nin cenazesi, namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI