Menbiç'teki patlamada hayatını kaybedenler var, aralarında ABD askerleri de bulunuyor

T24 Haber Merkezi

Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınında patlama meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında ABD askerleri de olduğu belirtilirken, ölü sayısı ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansı, saldırıyı terör örgütünün üstlendiğini duyurdu. Ancak IŞİD, daha önce de bölgede bazı saldırıları 'gerçekdışı' bir biçimde üstlenmişti.

Saldırının, Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği YPG'nin liderliğini yaptığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarının sıklıkla uğradığı bir restoranın önünde gerçekleştiği belirtildi. Saldırının hedefinin, yakınlarda devriye gezen ABD askerleri olduğu bilgisi geldi. Yerel halk, saldırı sonrası ABD'ye ait askeri helikopterlerin bölgeye inip kalktığını aktardı; buna dair görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Anadolu Ajansı, patlamada yaralananlar arasında ABD askerlerinin de bulunduğunu aktardı. İngiltere merkezli Suriye Gözlemevi’nden (SOHR) yapılan açıklamada da ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyondan bir askerin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığını kaydedildi. Katar merkezli Al Jazeera (AJ) ise hayatını kaybedenlerden ikisinin ABD askeri olduğunu haberleştirdi.

SOHR, ABD askerlerinin yanı sıra patlamada en az 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. AJ'nin haberine göre, 2 ABD askerinin dışında patlamada 7 kişi daha hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

The Nation’da yer alan habere göre, patlamayla ilgili açıklama yapan Menbiç Askeri Konseyi (MMC) sözcüsü Şarfan Derviş, saldırının kalabalık bir caddeyi hedef aldığını aktardı. Derviş, yaralılar olduğu bilgisi geldiğini ancak ölü sayısına dair açıklama yapamayacağını söyledi.

Haseke merkezli haber ajansı ANHA, saldırının Menbiç’in güneyindeki bir yola döşeli mayının patlaması nedeniyle gerçekleştiğini aktardı.