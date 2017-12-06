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Menbiç'te, YPG'li kadınların halayının başında ABD'li kadın asker

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'nin kuzeyinde bulunan, terör örgütünde DEAŞ'tan temizlendikten sonra, bir başka terör örgütü YPG'nin girdiği Menbiç'te dün askeri meclise bağlı kadın militanların mezuniyet töreninde çekilen halayda ABD'li bir kadın askerin halay

06 Aralık 2017 16:13

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE\'nin kuzeyinde bulunan, terör örgütünde DEAŞ\'tan temizlendikten sonra, bir başka terör örgütü YPG\'nin girdiği Menbiç\'te dün askeri meclise bağlı kadın militanların mezuniyet töreninde çekilen halayda ABD\'li bir kadın askerin halayın başında yer alması dikkat çekti.
Halep kentine bağlı en büyük ilçesi Menbiç, 1 Haziran\'dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla DEAŞ terör örgütünden 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti. DEAŞ\'ın Suriye topraklarında Rakka\'dan sonra en önemli merkezi olarak gördüğü Menbiç\'e, DEAŞ\'tan temizlenmesinden sonra, PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı YPG\'nin girmesine Türkiye tepki göstermişti. Bu konuyla ilgili ABD ve Türkiye arasında da kriz yaşanmıştı. Terör örgütü YPG\'ye ait sözde askeri meclisi tarafından yönetilen ilçede dün kadın militanların mezuniyeti için düzenlenen törende ilginç görüntüler oluştu. Kadın militanlar, törende halay çekerken, halayın başına ise ABD\'li bir kadın askerinin geçmesi dikkat çekti. ABD\'li kadın askerin başını çektiği halayın fotoğrafları, sözde askeri meclisin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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