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Dünya

Menbiç'te öldürülen üç YPG'linin cenazesi ABD'ye gönderildi

YPG'lilerin cenazesi ABD Erbil Başkonsolosluğu'ndaki törenle ülkelerine gönderildi

31 Ağustos 2016 13:51

Menbiç'te IŞİD'e karşı YPG tarafında savaşan 3 ABD'linin cenazesi Erbil'den kalkan özel bir uçakla ABD'ye gönderildi.

Rudaw'ın haberine göre 3 cenaze pazartesi günü Irak'taki Kürt bölgesine getirildi. Peşhabur Sınır Kapısı Müdürü Şevket Berbuhari, Menbic Operasyonu'nda IŞİD'le savaşırken ölen Jordaan Andrew, Well Savage ve Levi Jonson adlı YPG'lilerin cenazelerinin ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun temsilcisinin hazır bulduğu bir törenle teslim edildiğini söyledi. Cenazeler, Süleymaniye Havalimanı'ndan ABD'ye gönderildi. 

Habere göre Ciwan Fırat kod adlı Jordaan Andrew'in (Colorado) 13 Ocak'ta YPG'ye katıldığı, 3 Ağustos'ta Menbic'de öldüğü belirtildi. Amed Kobani kod adlı Well Savage 07 Ocak 2015'te Süleymaniye'de YPG'ye katılmış, 10 Ağustos'ta Menbic'de ölmüş.

Agir Şervan kod adlı Levi Jonson Shirli'nin (Nevada) ise 2015'te Süleymaniye'de YPG'ye katıldığı, 14 Ağustos'ta Menbic'de öldüğü kaydedildi.

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