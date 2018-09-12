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Menbiç'te hastane önünde canlı bomba saldırısı: 1 çocuk ölü

MENBİÇ (Suriye), (DHA)- SURİYE'nin Menbiç kentinde Hikme Hastanesi önünde düzenlenen 'canlı bomba' saldırısında 1 çocuk öldü

12 Eylül 2018 18:54

MENBİÇ (Suriye), (DHA)- SURİYE\'nin Menbiç kentinde Hikme Hastanesi önünde düzenlenen \'canlı bomba\' saldırısında 1 çocuk öldü. Kentin Berid Caddesi\'nde ise el yapımı patlayıcı infilak etti.
Halep\'e bağlı, terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri\'nin kontrolündeki Menbiç kent merkezinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Öğleden sonra Hikme Hastanesi önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada \'canlı bomba\' ile hastane önünde bulunan 1 çocuk yaşamını yitirdi.
Aynı dakikalarda Menbiç\'in doğusundaki Berid Caddesi\'nde ise el yapımı patlayıcı infilak etti. Bu patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı.

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