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Dünya

Menbic operasyonu 38 gününde; merkeze 1 km kaldı, sokak çatışmaları yaşanıyor

Savaştan önce nüfusu 100 bin olan kentten kaçışlar da sürüyor

08 Temmuz 2016 17:11

Mecbic’i kurtarma operasyonu 38. günde sürüyor. Sokak savaşı ile devam eden operasyonda Menbic’in kent merkezine 1 kilometre kaldı.

YPG’nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri’nin desteğiyle başlatılan Menbic’i kurtarma operasyonu 38. gününde devam ediyor.

Ortak güçler kentte adım adım ilerlerken operasyonda artık sokak savaşları hakim. Kentteki sokak savaşları, evlerin duvarlarından açılan deliklerden yapılan çatışmalarla sürüyor.

Menbic Askeri Meclisi savaşçılarının Menbic’in merkezine 1 kilometre (km) mesafede olduğu belirtiliyor.

 

Kentten kaçışlar

 

Savaştan önce nüfusu 100 bin olan kentten kaçışlar da sürüyor.

Çoğunluğu çocuk ve kadınların olduğu 20 kişiden oluşan 4 aile daha kentten kaçmayı başardı.

Aileler, daha önce kurtarılan ve kente 15 kilometre mesafedeki güvenli bölgelere götürüldü.

Heyva Sor Sağlık Merkezi üyesi Fuat Murat, şu ana kadar IŞİD’den kaçan ve yaralanan 150’den fazla  sivilin  tedavi edildiğini söyledi. Durumu ağır olanlar ise Kobani’ye sevkedildi.

Fuat Murad uluslararası sağlık örgülerine de çalışmalarında kendilerine destek olmaları çağrısı yaptı.

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