Menbic operasyonu 35. gününde

Menbic’i özgürleştirme operasyonu 35. gününde devam ediyor. İŞİD’in kentte yönelik kuşatmayı kırmak için iki gündür başlattığı saldırılar sonuç vermezken, Menbic Askeri Meclisi güçleri, saldırıları püskürttükten sonra kent çevresindeki denetimi artırdı.

Arap, Kürt, Türkmen ve Asurilerden oluşan Menbic Askeri Meclisi’nin başlattığı, Menbic’i özgürleştirme operasyonu 35. gününe girdi.

İŞİD’in Menbic’e yönelik kuşatmayı kırmak için iki gündür başlattığı saldırılar sonuç vermedi.

Suriye Demokratik Güçleri ile Uluslararası Koalisyon’un desteklediği Menbic Askeri Meclisi güçleri, saldırıları püskürttükten sonra kent çevresindeki denetimi artırdı.

Bölgeden yayın yapan Hawar Haber Ajansı, arama tarama faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Askeri Meclis’in yüklü miktarda cephene ele geçirildiği belirtildi.

Saldırılar sonrası kent sessizliğe gömülürken; çatışma ve sivillerin İŞİD’den kaçışının ardından kentin önemli bir kesimindeki cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.