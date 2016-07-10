Menbiç kuşatma altında, şehir savaşı başladı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve radikal İslamcı terör örgütü IŞİD için 'Avrupa'ya çıkış kapısı' olarak bilinen Menbiç'e yönelik 1 Haziran'da başlatılan operasyon devam ederken, her taraftan kuşatmaya alınan kentte şehir savaşının başladığı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Demokratik Suriye Güçleri'nin Menbiç Askeri Meclisi Güçleri ile birlikte 1 Haziran'da başlattığı operasyon sürerken, her taraftan kuşatılan Halep'in en büyük ilçesi Menbiç'teki IŞİD'lilerin etkisiz hale getirilmesi için şehir savaşı başlatıldı.

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi olan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin resmi internet sitesi, cuma günü çok sayıda YPG'linin Menbiç'e girdiğini yazdı. Demokratik Suriye Güçleri'nin resmi internet sitesi de, ellerinde Zagros adı verilen ve diğer ağır keskin nişancı silahları ile kentte giren YPG'li keskin nişancıların görüntülerini paylaştı.

“Hazewne’nin yüzde 80’i IŞİD’den temizlendi”

Menbiç'te, IŞİD'lilerin birçok evi ateşe vermesi ile kentin üzerini duman kaplarken, bunun uçakların görüntü almasını engellemeye yönelik olduğu belirtildi.

Koalisyona bağlı savaş uçakları Sebi Behrat kavşağı ve kentin kuzeyindeki El Delle kavşağında IŞİD noktalarını bombalarken, çok sayıda IŞİD'linin hava bombardımanında öldüğü belirtildi.

İlçe merkezine giren Demokratik Suriye Güçleri'nin ilçenin en büyük mahallesi olan Hazewne'nin yüzde 80'ini IŞİD'den temizlediği ve bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi.

Hazewne'de yaşanan çatışmalarda 14 IŞİD'linin öldürüldüğü belirtirken, DSG'nin Sebi Behrat kavşağına doğru ilerlediği kaydedildi.