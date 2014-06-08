Menajeri, Arda Turan’ın yeni takımını açıkladı

Günlerdir her futbolcusu bir Avrupa devi ile anılan Atletico Madrid'de geleceği en çok merak edilen isim şüphesiz Arda Turan'dı. La Liga'da şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'e finalde kaybeden Atletico Madrid'de, Arda için Manchester United, Monaco ve Barcelona'nın devrede olduğu biliniyordu.

Milliyet muhabiri Bilal Meşe’nin haberine göre, Arda seçimini Katalan ekibinden yana kullandı ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona ile görüştüklerini doğruladı. Barcelona cephesinden her ne kadar bu transferle ilgili geçtiğimiz günlerde "ilgimiz yok" mesajı verilse de Arda'yı çok isteyen Katalan ekibi, La Liga'da bitime iki hafta kala oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'u Barcelona'ya davet etti.

Ahmet Bulut görüşmeleri doğrularken, Barcelona'nın Arda'nın serbest kalma ücreti olan 41 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak Arda'nın gitmek için Atletico Madrid'in olurunu beklediği ve kulüplerin anlaşması halinde Barcelona'ya imza atacağı bildirildi.