Menajeri açıkladı; Yusuf Yazıcı, Rusya'dan ayrılacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından CSKA Moskova'dan ayrılacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, "Şu anda CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği yok. Takımda kendini iyi hissediyor" dedi.

Lille'in ocak ayı transfer döneminde CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından milli futbolcunun ülkeden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

Skorer'in haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci bu gelişmeler sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Adem Cebeci, Rusya'nın Sport 24 kanalına dikkat çekici ifadeler kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü belirten Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya döndü. Şu anda CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği yok. Takımda kendini iyi hissediyor" diye konuştu.

4 hazırlık maçında oynadı

Yusuf Yazıcı, CSKA 4 hazırlık maçında forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.