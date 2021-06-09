Menajeri açıkladı; Mostafa Mohamed, Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mostafa Mohamed'in menajerinden transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, başarılı oyunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Skorer'de yer alan habere göre Mostafa Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, Sada Al-Balad kanalına telefon ile bağlanarak Galatasaray'ın henüz Mostafa Mohamed'in bonservisini almak adına resmi bir adım atmadığını ifade etti.

Yahya, "Galatasaray'dan henüz resmi bir adım gelmedi ama zamanları var" ifadelerini kullandı. Yahya, Galatasaray'ın son satın alma maddesini aktif hale getirmek için daha zaman olduğunu belirterek, olimpiyatlardan sonra Mostafa Mohamed için birçok teklif beklediğini söyledi.

Yahya transfere açık kapı bırakırken, "Mostafa Mohamed ile birçok kulübün ilgilenmesi doğal ama henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Herkes olimpiyatları bekliyor ve onun için bir sonraki adım harika olacak" ifadelerini kullandı.

Yahya, "Mostafa Mohamed'in Zamalek'ten satın alınmasıyla ilgili maddenin aktif hale getirilmesi için Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Türk takımının daha zamanı var ve acele etmeye gerek yok" dedi.

Galatasaray devre arasında Mısır'ın Zamalek kulübünden 23 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Mostafa Mohamed, Galatasaray'da kısa sürede attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Mohamed, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 16'sı Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında toplamda 9 gol kaydetti.