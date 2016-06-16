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Spor

Menajeri açıkladı: Balotelli'nin Beşiktaş'a transferi kesin

Mino Raiola: Oyuncumu Beşiktaş'a teklif ettim ve yanıt bekliyorum

16 Haziran 2016 15:24

Mario Gomez'in takımda kalıp kalmayacağının belirsizliğinden dolayı forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, İtalyan yıldız Mario Balotelli ile görüştüğü öne sürüldü. Hürriyet'te yer alan habere göre, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, "Balotelli'nin Beşiktaş'a transferini yüzde 100 olarak gördüğünü" söyledi.

Geçen sezon Milan'da kiralık olarak forma giyen ancak 23 resmi maçta sadece 3 gol atabilen 25 yaşındaki forvet, İtalyan menajer Mino Raiola tarafından Beşiktaş'a teklif edildi. Beşiktaş yönetiminden Balotelli için haber beklediğini ifade eden Raiola, "Oyuncumu Beşiktaş'a teklif ettim ve yanıt bekliyorum. Ben, olumlu yanıt vereceklerine inanıyorum. Çünkü Beşiktaş başkanı, İtalyan oyuncuyla ilgilendiği daha önce dile getirdi. Daha da iddialı konuşalım, ben bu transferin olma olasılığını yüzde 100 görüyorum" dedi. 

 

"Transferi yüzde 100"

 

Menajer Raiola, Milan'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Liverpool'a geri dönmek zorunda kalan yıldız oyuncu için siyah-beyazlı kulübe "Balotelli'yi size getirebilir" haberini yolladı. 
 

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