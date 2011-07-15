Menajer Turanlı: Hadi İbo bitir işini

T24- Menajer Yusuf Turanlı ile İBB’li İbrahim Akın'ın görüşmeleri dinlemeye takıldı. Kayıtlara göre Turanlı, Akın'a Trabzonspor-İBB maçı öncesinde''Sen sazı eline alırsan anasını ağlatırsın zaten... Hadi İbo bitir işini'' ifadesini kullanıyor.









Şike soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Yusuf Turanlı ile futbolcu İbrahim Akın arasında geçen ve teknik takibe takılan görüşmelere göre, tutuklanan futbolcunun Trabzonspor-İBB maçı öncesinde Fenerbahçe lehine şike girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Star gazetesinin haberine göre, Turanlı ile Akın arasındaki konuşmalara göre, Akın İBB’nin Trabzonspor’la berabere kalmasını veya yenerek puan kaybetmesini sağlayacak. Turanlı’nın, Akın’dan maçı almalarını istediği, bu yönde takımdaki diğer oyuncuları da harekete geçirmesini istediği iddia edildi. Turanlı, Akın’a şöyle diyor: “Sen sazı eline alırsan anasını ağlatırsın zaten... Hadi İbo bitir işini.”

İBB’Lİ İbrahim Akın ve takım arkadaşı İskender Alın’ın emniyet sorguları sırasında susma haklarını kullandıkları, savcılık sorgusunda ise şikeyi itiraf ettikleri iddia edildi. Savcıya şike ile ilgili bildiklerini anlatan Alın ve Akın’ın ifadeleri BJK Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile BJK yöneticisi Serdal Adalı’nın da tutuklanmasına neden olduğu kaydedildi.

YUSUF: İnşallah... Kalecimiz nasıl iyi mi

İBRAHİM: Ya o şey bizim Oğuzhan Trabzonlu

YUSUF: Ha ona yanaşmayın o zaman ya

İBRAHİM: Yok yok

YUSUF: Can’a yanaşamayız

İBRAHİM: O tamam ya

YUSUF: He Can tamam okey Top sende öpüyorum seni

Akın: 100 bin Euro’dan başkasını kabul etmem

Akın’ın, Turanlı ile teknik takibe takılan diyalog ve mesajları şöyle devam ediyor:

Yusuf Turanlı: Öyle olması daha hayırlı, hayır yaparsın sağa sola bol bol.

İbrahim Akın: Verildi abi

Yusuf Turanlı: 100 dolar değil, 100 avro

İbrahim Akın: Abi 100 bin euro yaptın mı, kabul etmiyorum başka.

İbrahim Akın: Haber vermedin hiç

Yusuf Turanlı: Onda sıkıntı yok arayacaklar beni. Ben söyledim yarın halletmemiz lazım diye

İbrahim Akın: Öyle olmaz bak yoksa acayibim haa

Yusuf Turanlı: Yarın dedim halledin dedim yoksa dedim ben karışamam dedim

İbrahim Akın: Tamam o zaman gelirim

İbrahim Akın: Bunu nakit mi alacaksın?

Yusuf Turanlı: Konuşacağım ben bugün ona göre akşam haber vereceğim zaten

İbrahim Akın Yusuf Turanlı’yı arıyor: “Yusuf abi benim atı almadın mı ya... Olmaz abi öyle ya, al onu sen ya...

Yusuf Turanlı: Sen onda hiçbir şey yapma garanti yani

Parayı banka yolu ile alırım

İbrahim Akın: Havaalanına geldim abi, ancak banka yolu ile alabiliyorum onu

Yusuf Turanlı: Dur be oğlum telefon ya telefonda şey nasıl yapalım sen söyle

İbrahim Akın: Böyle yaparız abi ancak bir saat var çünkü

Yusuf Turanlı: Yüz istiyorsan yarın al

İbrahim Akın: Yusuf abi tamam. Ben hocaya şeye veririm yani.