-MENAJER ERDENAY: ENGİN'İN OLMAMASI BİZİ ETKİLEYECEK İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası öncesi ilk ciddi hazırlık maçlarını yaptıkları adidas İstanbul Cup'ın kendileri için faydalı geçtiğini söyledi. Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran ve Yeni Zelanda maçlarının ardından en ciddi sınavlarını Sırbistan karşısında verdiklerini dile getirdi. Turnuvanın son gününde yenildikleri Sırbistan maçını kazanmayı kendilerinin de istediğini belirten Harun Erdenay, ''Sırbistan yüksek yüzdeyle hücum etti. Bu da savunma direncimizi kırdı. İyi bir hazırlık dönemi oldu. Eksiklerimizi görme fırsatını bulduk. Hazırlanmak için turnuva maçlarına katılıyoruz. Bütün oyuncularımızı oynatma fırsatı buluyoruz bu sayede. Bizim asıl hedefimiz 27 Ağustos tarihine kadar hazır olup şampiyonaya en iyi şekilde başlamak. Şampiyona öncesinde katılacağımız iki turnuva daha var. Bu organizasyonlarda da en iyi maçları çıkarıp şampiyonaya hazır hale gelmek istiyoruz'' dedi. Sırbistan karşısında ilk yarıda antrenör Bogdan Tanjeviç tarafından sert uyarılara maruz kalan ve ikinci yarıda görev almayan Semih Erden konusunda milli takım menajeri Erdenay, ''Semih yorgundu. Uzun oyuncular arasında en çok Semih oynadı. Bir yorgunluğu vardı''diye konuştu. -''ENGİN'İN YOKLUĞU ZORLAYACAK''- Erdenay, adidas İstanbul Cup'da Yeni Zelanda ile yapılan maçta sakatlanan ve uzun süreli tedavi süreci nedeniyle şampiyonada yer almayacak Engin Atsür'ün yokluğunun ise büyük kayıp olduğunu dile getirdi. Oyun kurucu pozisyonundaki bir diğer oyuncu Ender Arslan'ın sakatlığı sonrası bu pozisyonda şartların biraz kendilerini zorlayacağını vurgulayan Harun Erdenay, ''Ender'in sakatlığı düşünülürse Engin'in yokluğu da bizi biraz etkileyecek. Umarım Ender en kısa sürede aramıza döner. Bu oyuncunun yokluğunda da Sinan ile buradaki açığımızı gidermeye çalışıyoruz'' dedi. -''HİDAYET'İN PERFORMANSI İYİYDİ''- (A) Milli Takım Menajeri Erdenay, ameliyatı sonrası milli takımla hazırlıkların bir bölümünü kaçıran Hidayet Türkoğlu'nun ise Sırbistan karşısında başarılı bir performans sergilediğini ifade etti. Hidayet için turnuvadaki maçların çok olumlu geçtiğini vurgulayan Harun Erdenay, ''Hidayet, ameliyatının ardından bir süre antrenman yapma fırsatı bulamamıştı. Ama özellikle Sırbistan karşısında başarılı bir performans sergiledi'' dedi. Doping cezası nedeniyle 1 yıl basketbola ara vermek zorunda kalan ve uzun bir aradan sonra ilk maçını Yeni Zelanda karşısında oynayan Kerem Gönlüm konusunda ise Erdenay, ''Kerem'in biraz maç eksiği gözüktü. Ancak çok kısa zamanda toparlayacağını düşünüyorum. Turnuva maçlarında ise iyi bir görüntü çizdi. Kendisi takım için oynayan savunmada yardımlaşmayı iyi yapan bir oyuncu. Bize katkısı çok fazla olacak. Ömer Onan ve Kerem Tunçeri de turnuvada iyi performans gösterdiler. Bütün oyuncularımız hazırlık maçlarında oynayarak form tutacaklar'' diye konuştu. -''TANJEVİÇ TOPARLAMIŞ''- Hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi olan ve bu nedenle milli takımla ilk hazırlık döneminde yer almayan Bogdan Tanjeviç'in durumuna değinen Erdenay, tecrübeli çalıştırıcının kendini toparladığını söyledi. Erdenay, turnuva maçlarında yaptıkları 3 maçta takımın başında bulunan Tanjeviç'in tedavisinin iyi geçtiğini ve kendisini toparladığını dile getirdi. Sırbistan maçında pota altında özellikle Krstiç'i durduramamaları konusunda Harun Erdenay, ''Dünkü maçta pota altında sorun yaşadığımız doğru. Ancak bu her zaman böyle olacak değil. Semih yorgundu. Ömer Aşık hazır hale geliyor. Oğuz da iyi durumda. Zaman geçtikçe bu bölgede de daha iyi olacağız'' diye konuştu.