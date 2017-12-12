Menajer Ahmet Bulut'tan 'Arda Turan' açıklaması: Görüşmeler başladı

Arda Turan menajeri olarak tanınan Ahmet Bulut TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programına konuk oldu.

Arda Turan’ın Barcelona’daki durumundan rahatsız olduklarını söyleyen Bulut, ‘’Arda için Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmedik. Türkiye'den herhangi bir teklif yok’’ dedikten sonra, ‘’Yurt dışından görüştüğümüz birkaç kulüp var’’ diye belirtti.

Arda ve Tolgay Arslan, Pepe, Talisca ve birçok konu hakkında açıklama yapan Bulut’un ifadelerinden satır başları şöyle:

Menajerlerin milli takım kadrosuna karıştığını düşünmediğini söyleyen Bulut, Türk oyuncuların Avrupa'da çok fazla takip edilmediğini belirtti.

"Beşiktaş'tan 1 lira para almadım"

"Beşiktaş kulübünden henüz 1 lira para almadım ama bu almayacağım anlamına gelmez. Fikret Orman Başkan geldiğinde kulüp hakikaten çok kötü durumdaydı. Enkazdı. Ben oraya gidip menajer olarak baskı yapıp Başkan benim paramı öde diyemezdim. Öyle birşey yok. Birikiyor tabi iş yaptığınız zaman. Ben başkanın sözüne güveniyorum. Onlar da zaten inkar etmiyor. Ben profesyonel çalışıyorum ama bazı şeylerde parayla ölçülemez."

Türkiye'den Tolgay Arslan'ın yurt dışına gitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getiren Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için sözleşme uzatmadan önce büyük bir kulüpten teklif aldıklarını açıkladı.

Pepe transferine de değinen Bulut, oyuncunun transferinin çok kolay olmadığını vurguladı.

"PSG, Rusya'da Pepe'yi sağlık kontolünden geçirdi. Oraya gitseydi ikinci adam olacaktı. Pepe, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu. Başkan (Fikret Orman) ve Umut Güner ikna etmese olmazdı bu iş. 750 bin avro için 7-8 saat pazarlık oldu. En sonunda kabul etti Pepe."

"En zor transfer Adriano"

"En zor transfer Adriano oldu. Evet diyor sonra hayır diyor. Türkiye'deki olaylardan dolayı eşi istemiyordu ikna etmek çok zor oldu ama sonra geldiler ve gördüler şimdi çok mutlular."

"Arda için Türkiye'den teklif yok"

Arda'nın iki buçuk sene mukavelesi var. Arda'nın oynamaması konusunda biz rahatsızız. Ama Arda, milli takımda oynadıktan sonra çok ciddi kilo verdi ve oynamak istiyor. Arda'nın Barcelona'da çok ciddi bir mukavelesi var. Bu mukevelesini her takım ödeyemez. Arda için Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmedik. Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Arda'nın transferi için yurt dışından birkaç kulüp var görüştüğümüz. Şimdi kulüp ismi vermem doğru olmaz."

Filipe Luis, Türkiye'ye gelecek mi?

"Atletico, Filipe Luis ile ilgili ne yapmak istiyor önce onu konuşmamız lazım. Filipe Luis ile ilgili Türkiye'den hiçbir kulüpe görüşmemiz olmadı."

Talisca'nın durumu

"Talisca konusunda Beşiktaş'ın opsiyonu var. Başkan ve Umut Güner, bonservisini almak için bayağı uğraşıyor. Bir formül bulmaya çalışıyorlar."