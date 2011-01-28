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Dünya

MENA HABERİ İPTAL ETTİ ANKARA (A.A)

28 Ocak 2011 23:44

-MENA HABERİ İPTAL ETTİ ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de bugünkü olaylarda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.  Hastane kaynakları, bu ölümlerle ilgili başka ayrıntı vermedi. Kentteki yaralı sayısının da 870 civarında olduğu açıklanmıştı. Bu arada Mısır resmi haber ajansı MENA, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberini iptal etti. İlk açıklamada, gece sokağa çıkma yasağının Kahire, İskenderiye ve Süveyş için ilan edildiği bildirilmiş, sonra uygulamanın tüm ülkeye genişletildiği kaydedilmişti. 

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