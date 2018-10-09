Memurunu darp eden zabıta müdürünün 1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL\'da zabıta memurunu darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında, \"Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama \" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Kartal\'da zabıta memuru Kenan Fidan\'ı darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Karali hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede Karali için, \"Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama\" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'nin, 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.