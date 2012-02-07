Memurun zamlı maaşı Nisan'a kaldı



T24 - Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları Ocak ayından sonra, Şubat ve Mart'a da yetişmiyor.



2.5 milyon memur ile 1.8 milyon memur emeklisi zamlı maaşları ve üç aylık farkı ancak Nisan'da alabilecek.



Memurun zamlı maaş alabilmesi için toplu sözleşmeye ilişkin yasa tasarısının Meclis'te kabul edilerek kanunlaşması gerekiyor.

Zaman'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sevk edilen yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınıp alt komisyona gönderildi. Bu yüzden süreç uzadı ve zamlı maaşların 15 Nisan öncesine yetişmesi neredeyse imkansız hale geldi.



Halen alt komisyon görüşmeleri süren toplu sözleşme yasasının önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlanacak. Daha sonra ise yasa, Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul'da kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi zamlı maaşlar için yeterli değil. Bu aşamadan sonra toplu sözleşme süreci başlayacak.



Toplu sözleşme için taraflar Mart ayında masaya oturacak. Toplu sözleşme görüşmeleri bir ay içinde tamamlanacak. Buna göre Mart ayının ilk 15 günü hükümet ile sendika yetkilileri arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri ile geçecek. Toplu sözleşme masasında hükümetin karşısına 2.5 milyon memuru temsilen 6 üye ve 1 başkandan oluşan toplam 7 sendikacı çıkacak. Başkan, en çok üyeye sahip Memur-Sen'in başkanı olacak. 6 üyenin 3'ünü Memur-Sen, 2'sini Kamu-Sen, 1 üyeyi de KESK belirleyecek. Hükümeti ise Çalışma Bakanlığı başkanlığında Maliye ve Kalkınma Bakanlığı ile Hazine ve Devlet Personel Başkanlığı yetkililerinden oluşacak heyet temsil edecek.



Masada anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Çıkacak sonuca göre zamlı maaşlar en erken 15 Nisan'a yetişecek. Yasanın Meclis sürecinin uzaması halinde zamlı maaşların Mayıs ayına kalma ihtimali de söz konusu. 2.5 milyon memur ile 1.8 milyon memur emeklisinin zamlı maaşı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Zamlı maaşların Nisan ayında ödenmesi halinde 45 aylık zam farkı da verilecek. Zam farkları, maaşla birlikte tek seferde ödenecek.







