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Ekonomi

Memurun zamlı maaşı en erken Haziran'da

İki milyonu aşkın memurun gözü toplu görüşmelere çevrildi

24 Nisan 2012 17:54

Kamu çalışanlarıyla toplu görüşmeler 30 Nisan'da başlayacak. Hakem heyetine gidilmezse görüşmeler 29 Mayıs'ta bitecek.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurların toplu sözleşme görüşmelerinin 30 Nisan'da başlayacağını belirterek, hakem heyetine gidilmezse görüşmeleri 29 Mayıs'ta sonlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Görüşmelerin 29 Mayıs'ta sonuçlanmasıyla memurlar zamlı maaşlarını en erken Haziran ayında alabilecek.

Kamuda toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülme esasları ile kurulların kuruluş esaslarını belirleyen yönetmelik 20 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Memur-Sen 2012 için yüzde 16, 2013 için yüzde 14 zam talep ediyor.

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