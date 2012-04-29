Memurun zam pazarlığı yarın başlıyor

Memur, memur emeklileri, yaşlı ve özürlüler ile gazi, köy korucusu ve muhtarlardan oluşan yaklaşık 6 milyon kişinin merakla beklediği zam pazarlığı yarın başlıyor.

Toplu sözleşme masasının kurulduğu tarihten itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararının alınması da dahil olmak üzere 30 gün içinde sonuçlandırılması gereken görüşmelerin, 29 Mayıs’a kadar sürmesi ve bu tarihte tamamlanması bekleniyor. Görüşmelerin 29 Mayıs’ta tamamlanması halinde memurlara 15 Haziran’da 6.5 aylık maaş farkı ile birlikte ödeme yapılması öngörülüyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan toplu sözleşme görüşmeleri henüz yapılamadığı için 2.5 milyon memur ile zamları memur maaşına endeksli olan 1 milyon 900 bin memur emeklisi, 1 milyon 400 bin yaşlı ve özürlü, 105 bin gazi, şehit yakını ve köy korucusu ile 53 bin muhtar 2012 yılı zamlı maaşlarına henüz kavuşamadı.

Toplu sözleşme masasının kurulması için yarın sendikalar ile hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığında bir araya gelerek maaş zammını belirlemek üzere pazarlıklara başlayacak. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu sözleşme ile 2012 ve 2013 yılları için geçerli olacak zam oranları belirlenecek ve zamlar 6 aylık dönemler için ayrı ayrı tespit edilecek.

Maaş zamlarının yanı sıra toplu sözleşme masasında, kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile diğer mali ve sosyal haklar belirlenecek.



Kamu İşveren Heyetine Bakan Çelik, Kamu Görevlileri Sendikaları heyetine Gündoğdu başkanlık edecek



Toplu sözleşme masasında Kamu İşveren Heyetine Bakan Çelik başkanlık edecekken, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine ise Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu başkanlık edecek. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinde Memur-Sen’den 9, Türkiye Kamu-Sen’den 4 ve KESK’ten ise 2 üye yer alacak.



Zamlı maaşların 15 Mayıs'a yetişmesi beklenmiyor



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidilmemesi halinde görüşmeleri 29 Mayıs’ta tamamlamayı hedeflediklerini açıklamıştı. Görüşmelerin 29 Mayıs’ta sonuçlanmasıyla birlikte ise memurlar zamlı maaşlarını en erken Haziran ayında alabilecek.



Sendikaların zam talepleri



Toplu sözleşme masasında memurları temsil edecek olan üç büyük memur konfederasyonu toplu sözleşme tekliflerini hazırladı. Buna göre, Memur-Sen kamu çalışanlarının maaşlarına 2012 yılı için yüzde 16, 2013 içinse yüzde 14 oranında yüzdelik zam yapılmasını istiyor. Taban aylığa ise 2012 için 120, 2013 içinse 80 TL artış yapılmasını talep ediyor.

Türkiye Kamu-Sen ise yüzdelik artış olarak 10+10 olmak üzere 2012 yılı için yüzde 20 zam istiyor. Ayrıca tüm kamu görevlilerine ve emeklilerinin taban aylığına yansıtılmak üzere 100 TL ve ayrıca özel hizmet tazminat puanlarının artırılarak 100 TL artış talep ediyor. KESK ise tüm kamu emekçilerinin maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasını ve 2012 için bu düzenleme yapılırsa, 2013 yılı için gerçekleşen enflasyon+büyüme oranı+refah payı kadar ücret artışı talep ediyor.



Memur zam görmedi, maaşlar enflasyon canavarı karşısında eridi



2012 yılı zam oranını belirlemek üzere pazarlık masasına oturacak olan memurlar, enflasyona şimdiden yenik düştü. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2012 yılının ilk üç ayında tüketici fiyatları yüzde 1.55 oranında artış gösterdi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Para Politikası Kurulu’nun yaptığı “Nisan ayında enflasyon tepe noktasına” ulaşacak uyarısı dikkate alındığında, 3 Mayıs’ta açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri, memur maaşlarının enflasyon karşısında ne kadar eridiğini ortaya koyacak.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Nisan dönemi Enflasyon Raporu’na yönelik düzenlediği basın toplantısında yılın ikinci çeyreğinde geçici unsurlar ve baz etkileri nedeniyle enflasyonun oldukça dalgalı bir seyir izlemesini beklediklerini açıklamıştı. Nisan ayında, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların tüketici enflasyonuna doğrudan etkisinin 0.5 puan civarında olacağını, bu nedenle yıllık enflasyonun geçici olarak yükselip tepe noktasına ulaşacağını öngördüklerini söylemişti. Başçı, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkileri nedeniyle yıllık enflasyonun Mayıs ayında keskin bir düşüş göstereceğini, Haziran ayında ise bu düşüşün bir kısmının geri alınacağını tahmin ettiklerini belirtmişti. 18 Nisan’da gerçekleştiren Para Politikası Kurulu’na ait açıklanan toplantı özetlerinde, Nisan ayında enflasyonun geçici olarak yükselip tepe noktasına ulaşacağı uyarısında bulunulmuştu.



2012 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5,2, tahmini yüzde 6,5



Toplu sözleşme masasında zam oranı belirlenirken baz lınan en önemli faktörlerden birini ise enflasyon hedefi oluşturuyor. Hükümet, 2012-2013 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da 2012 yılı sonu TÜFE hedefini yüzde 5.2 olarak belirlemişti. Merkez Bankası tarafından son açıklanan Nisan Enflasyon Raporu’nda ise enflasyon yüzde 70 olasılıkla 2012 yılı sonunda orta noktası yüzde 6.5 olmak üzere yüzde 5.3 ile yüzde 7.7 aralığında, 2013 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 5.2 olmak üzere yüzde 3.4 ile yüzde 7.0 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmişti.