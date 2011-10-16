Memurun zam hevesi kursağında kaldı!

T24

Lise mezunu memura 39 TL'lik artış öngörüldü



Zam yeterli değil



Hükümetin 2012 yılı bütçesinde memura yapılacak zammı 3+3 şeklinde belirlediği yönündeki duyumlar memurun zam hayalini hüsrana çevirdi. Sosyal yardımlar hariç bin 322 TL maaş alan lise mezunu bir memur, uzlaşma öncesi hükümetin bütçeye koyduğu senaryonun hayata geçirilmesi halinde 2012 yılı Ocak ayında 39 TL artışla bin 361 TL ücret alacak. Memur kendisine yapılan 39 TL'lik zamla sadece 1.3 kg. et satın alabilecek ve memurun günde içeceği 1 bardak çay ve yiyeceği 1 simit memura 33 TL'ye mal olacak. Zammın yüzde 85'i simit ve çaya gidecek.2012 yılı bütçesinde hükümetin, kamu çalışanlarına ilk 6 ay için yüzde 3 ve ikinci 6 ay yüzde 3 olmak üzere toplam yüzde 6 oranında zam öngördüğü yönündeki duyumlar memuru hayal kırıklığına uğrattı. Yapılacak zamlar her ne kadar da "Toplu sözleşme" sürecinde memur konfederasyonları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında kararlaştırılacak ve kabul edilecek olan oranın üzerine enflasyon farkının da yansıtılacak olmasına rağmen, 2012 bütçesinde memur maaşı için bu kadar küçük bir yüzdenin telafuz edilmesi memur da endişeyi artırdı.Edinilen bilgiye göre Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezi hükümetin bütçede memura 2012 yılı için yüzde 3 zam varsayımında bulunması üzerine, yüzde 3'lük zammın memur maaşlarına yansıtıldığında artışın ne kadar olacağına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, bugün bin 322 TL maaş alan 16 yıllık bir lise mezunu memur yüzde 3 oranında zam alırsa maaşı 1 Ocak 2012'de 39 TL artışla bin 361 TL'ye yükselecek. Aynı kıdemi bulunan şoför de lise mezunu memur ile aynı zam miktarına sahip olacakken, yüksekokul mezunu memurun maaşı 41 TL'lik artışla bin 384 TL'den bin 425 TL'ye ulaşacak. Ekim 2011'de bin 696 TL alan bir öğretmenin maaşı ise bütçede öngörülen oranda artarsa 51 TL'lik yükselişle bin 747 TL olacak. İmam ise söz konusu artışla 47 TL zam almış olacak. 25 yıllık kıdemi bulunan Başbakanlık Müsteşarının maaşı ise 159 TL artışla 5 bin 312 TL'den 5 bin 471 TL'ye ulaşacak.Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bütçeye konulduğu söylenen yüzde 3 oranındaki bir rakamı "komik" bulduğunu ifade etti.Zam oranının memur konfederasyonları ile Bakanlık arasında yapılacak müzakerelerle kararlaştırılacağını ve bu görüşmeler için Toplu Sözleşme tasarısının Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu anımsatan Koncuk, "Hükümet 12 Eylül referandum sürecinde ‘biz kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı veriyoruz' sözünde samimiyse bu samimiyetini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun tesisi şeklinde göreceğiz zaten. Eğer Kamu Görevlileri Hakem Kurulu hükümetin talimatıyla hareket edecek kişilerden oluşturulursa biz hükümetin toplu sözleşme konusunda gayri samimi olduğunu ilan edeceğiz" dedi.Koncuk, yapılacak zam oranının ise kamu çalışanlarının insanca yaşamasına yetecek bir miktarda olması gerektiğini söyledi.