Memurun yıllık izin günü artacak

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni memur yasanın detayları da belli olmaya başladı. Yeni kanun ile artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Böylece izin hesabında iş günü esası getirilecek. Kamu çalışanlarının yıllık izin süresi, SGK'ya prim ödemek suretiyle geçen hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

Hemşire meslek çalışanı

Haber 7'de yer alan habere göre, kamu çalışanları için hizmet grupları yeniden belirleniyor. Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı gibi kavramlar tarihe karışıyor. Bunlar meslek çalışanı adı altında toplanacak. Örneğin hemşire artık meslek çalışanı olacak. Bunların ücretleri iş riski ve görev tanımına göre eşit işe eşit ücret şeklinde yeniden belirlenecek. Memurluk kavramı yerine kamu çalışanı statüsü gelecek. Halen memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolarda görev yapanlar "büro çalışanı" adı altında toplanacak. Yardımcı hizmetlerde çalışanlar ise "destek hizmetleri çalışanı" diye ayrıma tabi tutulacak.

Engelli çalışan sayısı artıyor

Kamuda engelli çalışma oranı % 3'den % 4'e çıkarılacak . Kamu kuruluşlarında çalışan sayısının yüzde 4'ü engelli olacak. Bu oranın farklı uygulanacağı meslek ve görevler ile kuruluşlar Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılacak.

Performans ödemesi

Performansı yüksek memur daha fazla maaş alabilecek. Halen çalışan memurlardan emsallerine göre fazla çalışan personel diğer emselinden fazla maaş alabilecek. Memurun yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre ücreti Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek belli bir performans ödeneğinden karşılanacak. Bu ödeme yıl sonunda yapılacak.

Esnek çalışma

Hamileler, engelliler ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek iş ve hizmetlerdeki memurlar kurum amirinin izni ile esnek çalışabilecek. Çocuğu olan memur istemesi halinde 1 yaşına kadar esnek çalışabilecek.