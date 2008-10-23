Memurun maaşı Ocak'ta ne olacak?

Memur maaşlarına 2009'da 8,7 oranında zam yapılacak. Bin 118 YTL olan maaş, yılbaşında bin 163 YTL olacak.



Toplu görüşmelerde netleşen memur maaşları Maliye Bakanlığı’nın Meclis’e sunduğu 2009 yılı bütçe yasa tasarısına aynen yansıdı. Buna göre, memur maaşlarına önümüzdeki yılın ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında da yüzde 4,5 olmak üzere kümülatif yüzde 8,7 oranında zam yapılacak.



Toplu görüşmelerde belirlenen ve bütçeye bu çerçevede ödenek konulan yeni zamlara göre; evli ve eşi çalışmayan, aynı zamanda da 2 çocuğu olan 13’ün 3’ündeki bir devlet memurunun halen bin 118 YTL olan maaşı, yılbaşında bin 163 YTL, temmuz ayında da bin 215 YTL olacak.



Böylece en düşük memur maaşı aile ve çocuk yardımıyla birlikte ocakta 45, temmuzda da 52 YTL olmak üzere yıllık toplam 97 YTL artacak. 2009 yılında aynı zamanda YTL’den TL’ye geçileceği için, memur ocaktaki maaşını TL cinsi yeni banknotlarla alacak.



Yeni zamlar, önümüzdeki yıl da en düşük ve en yüksek memur maaşı arasındaki 3,7 katlık farkı değiştirmeyecek. Halen aile ve çocuk yardımıyla birlikte en düşük memur bin 118 YTL, müsteşarlar ise 4 bin 180 YTL maaş alıyor. Temmuzda en düşük dereceli memur bin 215, en yüksek dereceli memur olan müsteşar ise 4 bin 543 lira maaş alacak.

