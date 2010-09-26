Memurun krizi bitmedi

T24 - ‘Ekonomi yükselişe geçti’ yorumlarına karşın emekçinin maaşındaki erime hız kesmeden sürüyor. Türkiye Kamu-Sen’in araştırmasına göre memur maaşı son bir yılda yüzde 6.3 artarken aynı dönemde tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 8.3; gıda fiyatları ise ortalama yüzde 12 oranında arttı. Ekonomideki büyüme maaşlara yansımadı. Maaşlar enflasyon karşısında eridi.

Ekonomik krizin bittiğine ilişkin yorumlara karşın memurların alım gücündeki düşüş hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl ağustos ayında maaşıyla 75 kg dana eti alabilen memur bugün ancak 57 kg dana eti alabiliyor. Emekçinin maaşı aynı dönemde 810 kg fasulyeye yeterken bugün 619 kg’a denk geliyor.





Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, memur maaşı son bir yılda yüzde 6.3 arttırılırken aynı dönemde tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 8.3; gıda fiyatları ise ortalama yüzde 12 oranında arttı.





Ekonomideki 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11.7; ikinci çeyreğinde ise yüzde 10.3’lük büyüme memur maaşlarına küçülme olarak yansıtıldı. Ücret politikalarının çarpıklığı nedeniyle memur maaşları enflasyon karşısında yüzde 2; gıda fiyatları karşısında ortalama yüzde 6 düştü.







Büyümeden pay alamadılar







Her dönemde olduğu gibi memurlar, bu dönemde de ekonomik büyümeden pay alamadığı gibi reel olarak da telafisi güç kayıplar yaşadı. Araştırmaya göre, son bir yılda fiyatı ikiye katlanan karpuz, gıdada zam şampiyonu olurken; bunu yüzde 53 ile limon, yüzde 43’lük artışla koyun eti, yüzde 40 ile dana eti ve son bir yılda yüzde 39 zamlanan fasulye izledi. Aynı dönemde mutfak tüpünün ortalama satış fiyatı da 43.78 TL’den 52.34 TL’ye çıkarak bir yılda yüzde 20 zamlandı.





Araştırmaya göre, geçen yıl ağustosta maaşıyla 76 kg koyun eti alabilen memur bugün aynı etten 56 kg alabiliyor.





Memur geçen yıl 75 kg dana eti alabilirken bugün 57 kg, 117 kg beyaz peynir alabilirken bugün 106 kg, 603 kg limon alabilirken bugün 419 kg, 1672 kg kavun alabilirken bugün 1390 kg, 3 bin 387 kg karpuz alabilirken bugün 1800 kg, 703 kg şeftali alabilirken bugün 575 kg, 1308 kg kabak alabilirken bugün 1123 kg, 810 kg fasulye alabilirken bugün 619 kg, 1283 kg salatalık alabilirken bugün 1088 kg, 30 adet mutfak tüpü alabilirken bugün 27 adet, 5 bin 504 kw elektrik alabilirken bugün 5 bin 200 kw elektrik alabiliyor.







Ücretliler geçinme endeksi olsun







Araştırmada “Özellikle son yıllarda uygulanan ücret politikaları nedeniyle mağdur hale getirilen kamu görevlilerinin, kendileri ve ailelerinin insanca yaşayabileceği bir ücret seviyesine kavuşmaları için, günlük kullanmak zorunda oldukları harcama kalıplarını temel alan bir ücretliler geçinme endeksi hazırlanması zorunlu” denildi.





