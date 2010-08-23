-MEMURUN GÜNDEMİNDE ''YOK YOK'' ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Hükümetle toplu görüşme masasına oturan yetkili sendikalar, maaş zammının dışında kamu çalışanlarının çalışma yaşamında rahatsızlık duyduğu hemen her konuda talep ve öneride bulunacak. Hizmet kollarında en fazla üyeye sahip olarak toplu görüşme yetkisi alan sendikalar, görüşmenin üçüncü ve dördüncü turlarında hizmet kollarına ilişkin sorunlarını gündeme getirerek bunlara çözüm arayacak. Yetkili sendikalar ve toplu görüşmelerde gündeme getirecekleri taleplerden bazıları şöyle: -''İNTERNET KISITLAMASI KALKSIN''- Türk Büro-Sen: -Kamu kurum ve kuruluşları, sendikaların temsilcilerine, sendikaların internet sayfalarına girebilecek ortam sağlamalı, bunlarla ilgili kısıtlamalar kaldırılmalı. -''SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE KARŞI YASAL DÜZENLEME''- Sağlık-Sen: -Sağlık personelinin AIDS, hepatit, kırım-kongo kanamalı ateşi ve pandemik influenza gibi mesleki risklere karşı fiili hizmet zammından faydalanabilmesi sağlanmalı. -Döner sermaye primleri emekli aylığına yansıtılmalı. -Kimyasal veya radyoaktif ışınlara maruz kalan personelin çalışma ortamı iyileştirilmeli. -''EĞİTİMDE BULUŞ YAPANA DESTEK''- Türk Eğitim-Sen: -24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmeli. -Eğitimle ilgili buluş yapan, eser ortaya koyan ve üreten eğitim çalışanları, teşvik amacıyla ekonomik olarak desteklenmeli. -Doğum yapan ve ücretsiz doğum iznine ayrılan personele izin süresi boyunca maaşının 1/4'ü oranında maaş ödenmeli. -Bayan memurların doğum sonrası süt izni kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılmalı. -''DİNİ NİKAH VE ELEŞTİRİ YASAĞI KALKSIN''- Diyanet-Sen: -Din görevlilerini mağdur eden dini nikah, hükümet icraatlarını eleştirme yasakları kaldırılmalı. -Diyanet akademisi açılmalı. -Kur'an eğitimine getirilen yaş engeli kaldırılmalı. -''TRT'YE SAZ VE SES SANATÇISI ALINMALI''- Türk Haber-Sen: -Mesai tamamiyle kaldırılarak yeterli personel alınmalı. -İşe yeni başlayan veya askerden dönenlere banka promosyonunun ödenmeli. -Personelin kamera ile izlenmesinin yasaklanması. -TRT'de emeklilikten veya ayrılmalardan dolayı ses ve saz sanatçılarında önemli bir azalma meydana geldi. Bu yüzden koro ve solo çalışmaları yapılamamakta. Bunun için yeterli sayıda saz ve ses sanatçısı alınmalı. -''KAÇAK MAL YAKALAYANA TEŞVİK VERİLSİN''- Bem-Bir-Sen: -Belediye ve İl Özel İdarelerinde kaçakçılıkla mücadelede (kum, çakıl, LPG, maden, sebze, meyve ve benzeri) personele yakalanan malın satışından elde edilen gelirden teşvik amaçlı pay verilmeli. -''DEMİRYOLCUYA ÜCRETSİZ TREN ULAŞIMI''- Türk Ulaşım-Sen: -TCDD çalışanlarından banliyö hattı dışında ikamet edenlere işe gidiş-gelişlerinde servis imkanları sağlanmalı. -TCDD çalışanlarına trenlerde yılda 2, eş ve çocuklarına 1 kez tanınan ücretsiz ulaşım hakkı yeniden tanınmalı. -''KAMU ARAÇLARINA KASKO''- Enerji-Bir-Sen: -Yeni kiralık araç temini konusunda yeterli ödenek tahsis edilmeli veya mevcut kamu araçları kasko sigortası ile sigortalanmalı. -''GİYİM YARDIMI ALAY KONUSU OLMASIN''- Türk İmar-Sen: -Alay konusu olan cüzi miktarda ödenen giyim yardımı günün şartlarına göre yeniden belirlenmeli. -''YANGINLA MÜCADELEYE FİİLİ HİZMET ZAMMI''- Toç-Bir-Sen: -Orman muhafaza memurları şehirlerdeki belediyelere ait toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmalı. -Orman sınırlandırma ve yangınla mücadelede görev yapan memurlara ödenen fazla mesai ücreti 7 aydan 12 aya çıkarılmalı.