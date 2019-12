Memursuz şubeler geliyor

Türkiye'nin en büyük bankalarından Ziraat, bankacılık teknolojisinde devrim olarak nitelediği, memursuz şube ve görüntülü hizmet noktaları olarak adlandırdığı VTM (Video Telling Machine-Görüntülü Hizmet Noktası) projesini tanıttı.



7 gün 24 saat ve 365 gün üzerinden kesintisiz hizmet verecek sistemle bankacılık hizmetleri, çağrı merkezi personeli ile karşılıklı olarak anında, sesli ve görüntülü verilecek. Banka müşterileri, hesap, yatırım/döviz, para transferi, kredi kartı, banka kartı, fatura ödeme, karayolları geçiş sistemleri, banka müşterisi olmayanlar ise fatura ve para transfer işlemlerini güvenli bir ortamda gerçekleştirebilecek.



Basın toplantısında sistemi tanıtan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mesut Güraylı, "Bankacılık işlemlerinde teknoloji kullanmayan büyük bir kitle var. Müşteriler, işlemlerini en rahat ve güvenli bir şekilde şifre vb. teknik sorulara gerek kalmadan yapabilecek.



Bir anlamda mihmandarlık hizmeti alarak her türlü işlemi şubelerimizden müşteri temsilcileri karşısında oldukları kadar rahatlıkla, video konferans ve ilintili teknolojiler kullanılarak, kendi başlarına yapabilecekler." dedi.



Türkiye'de ilk kez uygulamaya girecek olan VTM'lerin banka şubesinin bulunmadığı beldeler ile büyük şehirlerde yoğun nüfus barındıran yerleşim alanlarında hizmet vermesi hedefleniyor. Prototipi yapılan VTM'nin Türkiye'de ve dünyada patentini almak üzere de başvuruda bulunulduğu açıklandı.



"Bu benim hayalimdi. Memursuz bir şube yaptık." diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, "Türkiye'de 4,9 milyon emekli var. Teknolojiyi kullanmak istemeyen ve şubede memurlarla yüz yüze iletişimini sürdürmek isteyen önemli kitle var. Özellikle maaş günlerinde ve günlerin belirli saatlerinde kuyruklar oluşuyor. Bu kuyrukları tam olarak sıfırlayamasak da önemli oranda azaltabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Toplam işlemlerin yüzde 32'sinin ATM'ler üzerinden, çağrı merkezi ve internet dahil toplam yüzde 35'inin alternatif dağıtım kanalları üzerinden yapıldığı Ziraat'te hedef, kısa vadede bankacılık işlemlerinin yüzde 50'sini elektronik ortama taşımak. Uzun vadede ise bu oranın yüzde yüzde 75'e çıkarılması planlanıyor. VTM'ler ayrıca havaalanlarında, otogarlarda, metrolarda, şehirlerarası güzergahtaki petrol istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde hizmete sunulacak.



VTM üretiminin kamu ihale kanuna göre yürüyeceğini belirten Çağlar, "ATM'ye kıyasla biraz daha maliyetli olacak. Maliyete bakıldığında hedeflerimize uygun üretimi sürdürebileceğimizi gördük. İhale sürecine bağlı olarak 2009 yılında 1.000 adet bu sistemlerden Türkiye'nin birçok noktasında bulundurabiliriz." diye konuştu. Büyükşehirlerde şubeleşmeye devam edeceklerini ve 2009'da 100 yeni şube açmayı planladıklarını ifade eden Çağlar, şunları aktardı: "VTM ile şube dışı alternatif dağıtım kanallarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şubede yüz yüze yapılan bir işlemin maliyeti 2 dolar 93 sent. Bu teknolojiyle, şube yoğunluğunu azalttığımız gibi, öğleden sonra işlem yoğunluğu olmayacak, bazı ücra köşelerde şube açılmasının da önüne geçeceğiz."



Çağlar'ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl 457 ilçede Ziraat dışında başka banka şubesi yoktu, yedi banka şubesinin gelmesiyle 2008 kasım sonu itibarıyla bu sayı 450'e düştü. Şu anda 43 ilçede hiçbir bankanın şubesi yok. Ziraat, buralara da VTM'ler aracılığıyla ulaşmayı düşünüyor. Konuşmaların ardından, biri basın mensubu iki kişi tarafından VTM makinesi ile bazı bankacılık işlemleri yapıldı.



'Görüntülü Hizmet Noktaları'ndan (VTM) hangi hizmetler alınabilecek?



Banka müşterileri:



Hesap açma kapama, yatırım, döviz işlemleri.



Para transferi işlemleri.



Kredi kartı işlemleri.



Banka kartı işlemleri.



Fatura ödeme işlemleri.



Karayolları geçiş sistemleri işlemleri.



Banka müşterisi olmayanlar:



Fatura işlemleri.



Para transferleri.



